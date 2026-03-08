ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في أول اجتماع له لمجلس الإدارة عقب توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، ومعربًا عن ثقته في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الإنجازات والتطوير في مختلف مجالات عمل المجلس الأعلى للآثار، بما يسهم في استكمال مسيرته المهنية والعلمية بشكل احترافي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام الليثي ما تم إنجازه من أعمال في مختلف قطاعات المجلس الأعلى للآثار خلال الشهر الماضي، والتي شهدت عددًا من الاكتشافات الأثرية الهامة التي حققتها بعثات مصرية وأجنبية في عدد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

كما أشار إلى استكمال أعمال التسجيل العلمي لمقبرة "آمون إم حاب" بمنطقة العساسيف بالبر الغربي في الأقصر، إلى جانب البدء في أعمال تسجيل مجموعة أخرى من المقابر بمنطقة سقارة الأثرية، وذلك عقب الانتهاء من التسجيل العلمي للمجموعة الأولى بها.

كما استعرض مستجدات مشروع ترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم بالأقصر، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع بعثة الجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، كما تم عرض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والذي شهد نموًا ملحوظًا في إجمالي أعداد الزائرين وإيرادات المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس.

ووافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على عدد من بروتوكولات التعاون، من بينها تجديد بروتوكول التعاون مع شركة الأغاخان للخدمات الثقافية – مصر، بشأن المشروع الممول من المفوضية الأوروبية لترميم مسجد الطنبغا المارداني، وتأهيل المسار السياحي بالمنطقة، وذلك لاستكمال باقي مكونات المشروع، والتي تشمل تطوير البنية التحتية وتنمية الحرف التراثية والتقليدية في نطاق مسار الزيارة، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا إيجابيًا لأصحاب الحرف، في ضوء الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين.

كما وافق المجلس على مقترح بروتوكول تعاون مع شركة OPPO للهواتف المحمولة، بهدف دعم الجهود المبذولة لإبراز الهوية الثقافية والحضارية لمصر، من خلال إطلاق الشخصية الكرتونية “Ollie” في زي المصري القديم.

ويهدف البروتوكول إلى إطلاق مبادرة طويلة المدى في مجال التوثيق الفوتوغرافي ودعم المواهب الشابة، بما يتيح للشباب المصري الموهوب توثيق المتاحف والمواقع الأثرية باستخدام الهواتف المحمولة فقط وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، بما يضمن الدقة التاريخية والحفاظ على الهوية الحضارية. ويتحقق ذلك من خلال تنظيم رحلات ميدانية للمواقع والمتاحف الأثرية، وتمكين المشاركين من تجربة تقنيات التصوير المتقدمة في هواتف OPPO لإنتاج محتوى بصري مبتكر يبرز التراث المصري.

كما تم اعتماد عدد من قرارات اللجان الدائمة للآثار المصرية والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بشأن تسجيل عدد من القطع الأثرية الناتجة عن أعمال حفائر البعثات الأثرية، وكذلك إعارة جزء من شرائط وكسوة الكعبة المشرفة المخزنة بمخازن المتحف القومي للحضارة المصرية إلى متحف مكتبة الأزهر الشريف، إلى جانب الموافقة على تسجيل استراحة الملك فاروق بمنطقة آثار الهرم في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.