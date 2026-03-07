

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

كشف الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية واستشاري الأمن الإقليمي والدولي، أن المنطقة تمر بمرحلة تحول حقيقي ستنعكس على الأنظمة المناوئة للولايات المتحدة، وفي مقدمتها إيران وأذرعها، مشيرًا إلى أن بؤر التوتر انفجرت من جديد بعد فترة من الهدوء النسبي.

كشف الكاتب والمفكر يوسف زيدان عن أبعاد اللعبة الخطيرة التي تمارسها الدوائر الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية لإعادة هندسة المنطقة، ليس فقط عبر السلاح، بل من خلال استغلال التنوع العقائدي والمذهبي وتحويله إلى أدوات سياسية تخدم مشروع التوسع الاستيطاني.

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن بخاخ الربو يفطر الصائم لأنه يصل إلى الجوف مباشرة، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يجب الإفطار والقضاء أو الكفارة إذا كان الصيام في رمضان.

كشف أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo 3A، أن أول عائد مالي حققه من عمله في مجال المقاولات بلغ 5000 جنيه في نهاية عام 1986، مؤكدًا أن هذا الرقم كان كبيرًا جدًا في ذلك الوقت ومصدر فرحة كبيرة له لأنه أول دخل حققه بعيدًا عن مصروف والده.

كشف أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo 3A، أنه يفضل أن يعرف نفسه ببساطة باسمه فقط، بعيدًا عن الألقاب المرتبطة بعالم الأعمال، مؤكدًا أن البيزنس جزء من الحياة وليس كلها.