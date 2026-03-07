إعلان

أستاذ علوم سياسية: موازين القوة تميل لأمريكا وإسرائيل.. وإيران تركز على الصمود والندية

كتب : حسن مرسي

12:08 ص 07/03/2026

أمريكا وإيران

كشف الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية واستشاري الأمن الإقليمي والدولي، أن المنطقة تمر بمرحلة تحول حقيقي ستنعكس على الأنظمة المناوئة للولايات المتحدة، وفي مقدمتها إيران وأذرعها، مشيرًا إلى أن بؤر التوتر انفجرت من جديد بعد فترة من الهدوء النسبي.

وأضاف الشحات، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طبيعة الحرب نفسها تشهد تغيرًا ملحوظًا في الأساليب، مع اعتماد واسع على الإمكانات التكنولوجية وتطور استخدام الصواريخ من الجانب الإيراني، لافتًا إلى أن استهداف رأس النظام الإيراني، ممثلًا في المرشد الأعلى، يعكس حجم التحولات الجارية.

وأوضح أن النزاعات الانفصالية داخل إيران باتت في صدارة المشهد، حيث يحاول الأكراد استغلال الوضع السياسي المرتبك والمتخبط للعب دور رئيسي في الداخل الإيراني.

وأكد أن هناك حالة من الصراع العسكري في إطار موازين قوة تميل بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والقوى الداعمة لهما، في مواجهة إيران التي تسعى لتصدير صورة قدرتها على الصمود والندية.

وأشار إلى أن الطرفين يعتمدان بشكل كبير على عامل الوقت كعنصر محفز في إدارة الصراع، وهو ما يجعل المشهد أكثر تعقيدًا ويؤكد أن المنطقة مقبلة على تغيرات استراتيجية واسعة.

حرب إيران إيران وأمريكا إسرائيل أحمد الشحات دونالد ترامب

