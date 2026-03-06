كشف مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد، أن حب النبي محمد للسيدة خديجة رضي الله عنها استولى على كيانه وفؤاده، ولم يتزوج عليها أبدًا طوال حياتها، رغم أن التعدد كان أمرًا مستساغًا في البيئة العربية آنذاك.

وقال "عياد"، خلال لقائه ببرنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد" إن النبي تزوج خديجة وهي امرأة ثيب في الأربعين من عمرها، واستمر هذا الحب طوال حياته وبعد وفاتها، مؤكدًا أن العلاقة لم تكن مجرد جانب جنسي أو شهواني، بل شملت إقامة أسرة وبناء عمران، والاستعانة عليها في الطاعة والعمل الصالح.

وأضاف أن السيدة خديجة كانت حائط صد قوي أمام خصوم النبي الذين حاولوا إيذاءه، ودعمته وحمته في بداية الدعوة الإسلامية، ما رسخ الثقة والطمأنينة بينهما وعزز الحب.

وأوضح المفتي، أن السن لا يشكل حاجزًا إذا كانت الزوجة صالحة وكريمة وتحفظ العرض والمال، مشددًا على أن حب النبي لخديجة كان استثنائيًا ومثالًا في الإخلاص والتقدير، وهو ما دفع النبي لوصف هذا الحب بأنه رزق.

