كشف هيثم عرفة، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن مصر تنعم بحالة من الأمن والاستقرار رغم التطورات الجارية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الحياة في المدن السياحية تسير بصورة طبيعية دون تأثر يُذكر، ولم يحدث إلغاءات للرحلات حتى الآن.

وقال عرفة خلال لقائه بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدول المصدرة للسياحة إلى مصر لم تفرض أي حظر على السفر، وبينما تتوقف حركة الطيران في دول مجاورة، تستمر وتزدهر في مصر، ما يمنح السياحة المصرية ميزة تنافسية كبرى خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن المشاركة المصرية في الدورة 60 لبورصة برلين السياحية 2026 جاءت إيجابية للغاية، وعكست ثقة الشركاء الدوليين في المقصد السياحي المصري واستقراره، مشيرًا إلى مشاركة 46 شركة سياحة بـ50 جناحًا، و63 منشأة فندقية بـ66 جناحًا، بالإضافة إلى 4 شركات طيران مصرية.

وأشاد عرفة بحرص وزير السياحة والآثار شريف فتحي على حضور اجتماع مصغر مع القطاع الخاص لمتابعة الحركة السياحية الوافدة، خاصة في ظل الأحداث الجيوسياسية، لافتًا إلى دور وزارة الخارجية في طمأنة الشركاء الدوليين بعدم الحاجة لتعديل إرشادات السفر.

وأكد أن الولايات المتحدة وكندا وأيرلندا أبقت على إرشادات السفر لمصر على المستوى السابق، وأن قيام بريطانيا بتوجيه رعاياها للعبور عبر مصر للإجلاء يعكس الثقة في قدرة الدولة على حماية الزائرين وتأمين تحركاتهم.

