الزراعة تكشف عن خطتها لحماية صادرات مصر الزراعية بعد الأحداث الإقليمية الأخيرة

كتب : عمرو صالح

02:00 ص 05/03/2026

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطتها لحماية المصدرين الزراعيين من أي خسائر مادية قد تلحق بهم على إثر الأحداث الإقليمية التي تشهدها المنطقة ولا سميا الممرات المائية والمضايق التي تتحرك السفن من خلالها.
وقالت الوزارة في بيان لها أنها أعدت خطة استباقية عقب التصعيد الأخير في الشرق الأوسط شملت بدائل لوجستية، فتح مسارات تجارية، وتعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد للحفاظ على استقرار الأسواق.
وأكدت الوزارة أن هدفها الأسمى يتمثل في حماية مصالح المزارعين والمصدرين واستمرار وصول المنتجات المصرية لكل الأسواق العالمية مهما بلغت التحديات.

