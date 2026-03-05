كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطتها لحماية المصدرين الزراعيين من أي خسائر مادية قد تلحق بهم على إثر الأحداث الإقليمية التي تشهدها المنطقة ولا سميا الممرات المائية والمضايق التي تتحرك السفن من خلالها.

وقالت الوزارة في بيان لها أنها أعدت خطة استباقية عقب التصعيد الأخير في الشرق الأوسط شملت بدائل لوجستية، فتح مسارات تجارية، وتعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد للحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكدت الوزارة أن هدفها الأسمى يتمثل في حماية مصالح المزارعين والمصدرين واستمرار وصول المنتجات المصرية لكل الأسواق العالمية مهما بلغت التحديات.

اقرأ أيضًا:

وزير الري يوجِّه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الآبار الجوفية المخالفة

طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل