نشرة التوك شو| خطة الحكومة لتأمين السلع والطاقة.. وتداعيات إغلاق "هرمز" على أسعار الغاز

كتب : داليا الظنيني

02:00 ص 04/03/2026

مضيق هرمز

تناولت برامج التوك شو، الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث الوزراء: الحكومة وضعت سيناريوهات مسبقة لتأمين احتياجات السلع والطاقة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت سيناريوهات مسبقة لتوقع أي تصعيد في المنطقة، تضمنت خططًا لتأمين احتياجات الدولة من السلع الغذائية والمواد البترولية وقطاع الكهرباء والطاقة، ما يضمن توفير الخدمات للمواطنين والاستخدامات كافة.

شيخ الأزهر: التكبر واجب لله وحده لأنه كمال مطلق

كشف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن صفة التكبر واجبة للذات الإلهية لأنها تعكس الكمال المطلق والعظمة التي تليق بذات الله سبحانه وتعالى.

وقال الطيب خلال حلقة من برنامج "حديث الإمام الطيب" المذاع على القناة الأولى إن أي انتقاص من هذه الصفة يمثل ظلمًا للذات الإلهية، موضحًا أن التكبر لله تعبير عن جلاله وكماله في الصفات العلية، وليس كتعالٍ على الخلق كما يُفهم عادة بين البشر.

أحمد موسى: حرب إيران صرفت الأنظار عن معاناة أهل غزة

كشف الإعلامي أحمد موسى أنه لا أحد في العالم يعرف موعد انتهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى تضارب المواقف داخل الإدارة الأمريكية نفسها بين الرئيس ووزراء الخارجية والدفاع.

وقال أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إن الجميع يدفع ثمن هذه الحرب، من الأمريكيين والروس والصينيين إلى العالم العربي والأمريكتين، مؤكدًا أن استمرارها لشهر أو شهرين مع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة قد تصل إلى 130%.

عدو خفي لصحتك.. حسام موافي يحذر من التوتر والإجهاد على القلب

حذَّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من "مزيج خطير" يهدد حياةَ الكثيرين؛ وهو اجتماع الإجهاد البدني مع التوتر النفسي في آن واحد.

ضياء رشوان: إقليم الشرق الأوسط بالكامل يسأل عن الأمن باستثناء مصر

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إننا لم نشهد ما يحدث في تاريخ المنطقة من قبل، مضيفًا: شُفنا أجزاء في حرب العراق، وبالتالي هذا شيء جديد.

وزير الكهرباء: لا تخفيف أحمال الصيف المقبل

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا توجد أية خطط لتخفيف الأحمال أو قطع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف المقبل، مشددًا على أن الوزارة استعدت مبكرًا لمواجهة الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك.

