قرر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار الذي نشب به حريق في مصنع ومخزن للملابس الكائن بالدور الأرضي بالعقار رقم 4 بشارع سرايا القبة بحي الزيتون.

كما وجه المحافظ، بسرعة إزالة الآثار الناتجة عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق في مصنع للملابس مقام بعقار مكون من 12 دورًا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة إلى موقع الحادث، وتم فصل المرافق والسيطرة على الحريق، بمشاركة 6 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف.

