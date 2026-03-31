مباراة مصر وإسبانيا.. قرار من "الأعلى للإعلام" بشأن بث البرامج الرياضية

كتب : أحمد العش

06:49 م 31/03/2026

المهندس خالد عبدالعزيز

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على مد فترة بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة لجميع القنوات الفضائية حتى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

سبب مد فترة بث البرامج الرياضية

جاء ذلك بمناسبة إقامة مباراة المنتخب القومي المصري لكرة القدم مع منتخب أسبانيا في تمام الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026.

تفاصيل مباراة مصر وإسبانيا اليوم

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب إسبانيا، في إطار التحضيرات الجادة لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتأتي هذه المواجهة ضمن خطة الجهاز الفني لرفع جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى الفريق قبل خوض المنافسات الرسمية، خاصة في ظل المجموعة القوية التي أوقعت القرعة فيها المنتخب المصري إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

كان المنتخب الوطني قد خاض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي أمام منتخب السعودية، ونجح في تحقيق فوز كبير بنتيجة 4-0، سجل أهدافه كل من إسلام عيسى، ومحمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، وعمر مرموش، في أداء عكس تحسنًا ملحوظًا في المستوى الفني.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

تُقام المباراة اليوم الثلاثاء 31 مارس، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “آر سي دي إي” معقل نادي إسبانيول بمدينة برشلونة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء مجانًا، ويمكن ضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 11861، باستقطاب رأسي (V)، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6.

كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
رغم اشتعال الأسعار.. خبراء ينصحون بشراء سيارة الآن في هذه الحالة
على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
تبدأ تزامنا مع "موعد غلق المقاهي".. دليلك الكامل لمشاهدة مباراة مصر وإسبانيا
