أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح الهيئة العامة لجهاز تحسين الأراضي في إعادة تأهيل وفتح الطرق المؤدية إلى منطقة "تجمع النهايات" بمحافظة شمال سيناء، وذلك عقب تعرض المنطقة لموجة من الطقس السيئ والسيول التي أدت إلى انقطاع الحركة المرورية تمامًا.

يأتي ذلك في استجابة فورية من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للأزمات الطارئة، ضمن استراتيجية الوزارة في الجاهزية القصوى لمواجهة التغيرات المناخية.

وزير الزراعة: التواجد الميداني لدعم المواطنين في المناطق الحدودية

وشدد وزير الزراعة على ضرورة التواجد الميداني لدعم المواطنين في المناطق الحدودية والتجمعات التنموية لضمان استمرارية الحياة اليومية وحماية الرقعة الزراعية.

لمواجهة تداعيات الطقس السيء .. تحرك سريع للفرق الفنية بالعريش

وأوضح الدكتور هاني درويش، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، من جانبه، أن الفرق الفنية التابعة للجهاز بمنطقة العريش تحركت فور رصد الأضرار الناتجة عن الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، بطريق تجمع النهايات والتي أحدثت عمليات "نحر" وحفر عميقة وصلت إلى عمق 50 سم، مما تسبب في عزل التجمع عن المناطق المحيطة.

أعمال هندسية لإعادة تأهيل الطريق المتضررة

ولفت رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، إلى أن أعمال التدخل الهندسي السريع التي نفذتها المعدات الثقيلة للجهاز، قد شملت ردم الحفر العميقة وتسوية المسارات المتضررة لضمان سلامة السيارات.

وتابع "درويش": فضلًا عن إعادة تهيئة المجاري المائية لضمان انسيابيتها ومنع تراكم السيول مستقبلاً، إضافة الى رفع الكفاءة الفنية للطريق ليعود للخدمة بشكل أفضل مما كان عليه قبل الأزمة.

ويذكر أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة الدولة المصرية لتعزيز الاستقرار في سيناء وتنمية المجتمعات العمرانية والزراعية بها، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمعدات جهاز تحسين الأراضي في التعامل اللحظي مع الأزمات، بما يخدم مصلحة المواطن المصري ويدعم الأمن الغذائي والتنموي في كافة ربوع الجمهورية.

