"الصحة": الحساب الختامي "24- 25" أظهر زيادة ملموسة بمخصصات دعم المنظومة

كتب : نشأت حمدي

01:23 م 31/03/2026

مجلس النواب

قال محمد رمضان علي، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الصحة، إن الحساب الختامي لموازنة الوزارة للعام المالي 2024/2025، أظهر زيادة ملموسة في المخصصات المالية لدعم المنظومة الصحية.

توسيع نطاق التأمين الصحي

وأوضح علي أن إجمالي الربط الأساسي بلغ 14 مليار جنيه، وارتفع الربط المعدل إلى 24 مليار جنيه، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل.

تحديات تشغيلية

وأضاف النائب أن هذه المخصصات تهدف إلى دعم جميع وحدات الرعاية الصحية على مستوى المحافظات، مع مراعاة التحديات التشغيلية والبشرية، مؤكدًا أن الموازنات الجديدة تُسهم في تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين آليات الرقابة لضمان وصول الدعم للمستحقين.

وأشار علي إلى أن الباب الأول سجل الرقم الأساسي مليارًا و430 مليونًا و603 آلاف جنيه، بينما بلغ الربط المعدل مليارًا و900 مليون و979 ألفًا و908 جنيهات بنسبة تركيز 94.7%. أما الباب الثاني؛ فقد سجل الرقم الأساسي 9 مليارات و285 مليونًا و968 ألف جنيه، ووصل الرقم المعدل إلى 22 مليارًا و935 مليونًا و238 ألفًا و338 جنيهًا بنسبة تركيز 96.2%.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة محمد سليمان؛ لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وحساب ختامي موازنة هيئة التأمين الصحي، وحساب ختامي موازنة هيئة الرعاية الصحية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

التأمين الصحي مجلس النواب الحساب الختامي

