قال مصدر مطلع بالأزهر الشريف، إن علي عبدالونيس القيادي بحركة حسم الإرهابية لم يتخرج من جامعة الأزهر كما زعم البعض خلال الساعات الماضية.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية، الأحد، تمكن الأجهزة الأمنية من تتبع تحركات أحد أبرز العناصر القائمة على مخططات تستهدف الإضرار بمقدرات الدولة، وهو القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في عدة قضايا إرهابية.

سبب فصل علي عبدالونيس القيادي بحركة حسم من جامعة الأزهر

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن القيادي بحركة حسم الإرهابية علي عبدالونيس تم فصله من كلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة عام 2017، لاستنفاذ مرات الرسوب، طبقا للوائح الجامعية.

وحصل "مصراوي، على مستند صادر عن جامعة الأزهر، أفاد بأن علي محمود محمد عبدالونيس المقيم بقرية زاوية البقلي بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة بالقاهرة، تم فصله في العام الجامعي 2017/2016، لاستنفاذه مرات الرسوب من الخارج.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيانها، إن قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تمكن من تحديد موقع لعنصرين من حركة "حسم" المسلحة، والتي وصفتها الوزارة، بأنها "الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج البلاد"، مشيرة إلى أن العنصرين المسلحين كانا يخططان لارتكاب "أعمال عدائية" تستهدف منشآت حيوية ومرافق أمنية، بمساعدة أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول ذات الحدود المشتركة مع مصر.

وأوضحت الداخلية المصرية، أن قيادياً بحركة "حسم" كان يحاول استقطاب "عناصر شبابية حديثة العهد بالتنظيم، وتهريبهم عبر الدروب الصحراوية غير الشرعية لتنفيذ المخطط المشار إليه"، بالتزامن مع إعداد مقطع فيديو، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصر الحركة المسلحة بمنطقة صحراوية بإحدى دول جوار مصر، والتوعد بتنفيذ "عمليات إرهابية" بالبلاد.