عماد الدين أديب: أسوأ سيناريو ممكن يحصل هو اتفاق قوي بين أمريكا وإيران

كتب- حسن مرسي:

01:38 ص 31/03/2026

أكد المحلل السياسي عماد الدين أديب أن أسوأ سيناريو ممكن يحصل لنا كعرب هو أن تتفق الولايات المتحدة اتفاقًا قويًا مع إيران، لأننا في هذه الحالة سنكون الطرف الذي يدفع الثمن الباهظ.

وقال عماد الدين أديب خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن إيران دولة كبيرة تمتلك مساحة 1.65 مليون كيلومتر مربع، وهي جارة لـ14 دولة، وتمتلك ثاني أكبر احتياطي غاز و رابع احتياطي نفط في العالم، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة تصل إلى نصف تريليون دولار، مما يجعلها صفقة كبيرة جدًا في عقل ترامب المقاول.

وأوضح أن ترامب يفكر بعقلية "فن الصفقة"، فيبحث عن الصفقة الأكبر والأكثر ربحية، وفي هذه الحالة فإن إيران تمثل "قطعة الشاورما العظيمة" بالنسبة له، بينما العالم العربي قد يُباع أو يُهمش إذا رأى ترامب مصلحته في الاتفاق مع طهران.

وشدد على أن إيران ارتكبت غدرًا كبيرًا تجاه العالم العربي، حيث وجهت 83% من صواريخها نحو دول الخليج بهدف هدم النموذج الناجح، و17% فقط نحو إسرائيل، متسائلًا: "هل دولة خليجية ضربت إيران يومًا برصاصة واحدة؟".

وأكد أننا يجب أن نفرق بين كره السياسات الإسرائيلية وبين الفرح بضرب دول الخليج، لأن هذا الغدر الإيراني واضح، وأن الشعور بالانتصار لمجرد ضرب إسرائيل يتجاهل الضرر الذي لحق بالعالم العربي.

وأكد عماد الدين أديب على أننا أمام فترة خطرة، ولدينا حتى 6 أبريل (المهلة التي حددها ترامب) فرصة للوصول إلى وقف إطلاق نار، قبل أن تنزلق الأمور إلى سيناريو الكابوس الذي قد يشمل مواجهات مفتوحة أو استخدام أسلحة كارثية.

عماد الدين أديب عمرو أديب إيران اتفاق أمريكي إيراني

