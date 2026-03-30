أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تقلبات جوية غير مسبوقة خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بطقس متغير بين ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وأجواء مشمسة نهارًا، وفرص أمطار متفاوتة الشدة ليلًا.

وقال القياتي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس" إن غدًا خلال ساعات الليل، من المتوقع تكوّن فرص أمطار متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن بداية من الأربعاء، ستزداد فرص الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وعلى مدار مساء الأربعاء ويوم الخميس ستكون فرص الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشار إلى نشاط الرياح على مناطق جنوب الصعيد، قد يثير الرمال والأتربة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الأربعاء.

وتابع الدكتور محمود القياتي أن حالة الطقس تختلف من محافظة لأخرى، وأن أي قرارات بشأن إجازات المدارس والقطاعات ستكون من صلاحية كل محافظة حسب مدى تأثرها بالأمطار ونشاط الرياح.

وأوضح أن فترة الربيع تتميز بتقلبات سريعة تؤثر على خرائط الطقس، مما يستدعي متابعة مستمرة للنشرات الجوية الرسمية.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هيئة الأرصاد تتابع تطورات الحالة الجوية لحظة بلحظة، ومن المتوقع أن تعلن غدًا التفاصيل النهائية حول ما إذا كانت هناك حاجة لإجازة المدارس في بعض المحافظات أم لا.

وأكد أن القرار سيُتخذ بناءً على المعطيات العلمية الدقيقة وبما يحقق سلامة الطلاب والمواطنين.

وأكد الدكتور محمود القياتي أن التقلبات الجوية الحالية طبيعية في فصل الربيع، لكنها تتطلب الحذر والاستعداد من قبل الجهات المعنية والمواطنين على حد سواء.

