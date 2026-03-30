أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة التأثر بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وهو ما أدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وامتدت خفيفة لبعض مناطق القاهرة الكبرى.

وحذرت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، من استمرار موجة الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث تتعرض معظم المحافظات لأمطار رعدية غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط قوي للرياح.

وأشارت إلى أن الأمطار ستستمر غدًا وتكون أشد على المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية ومطروح وبورسعيد، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن الظاهرة الأهم هي انخفاض درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 4 درجات خلال ساعات الليل المتأخرة.

وأضافت أن الرياح ستستمر بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومتراً في الساعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، محذرة السائقين من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة في الصباح الباكر.

وشددت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الصباح الباكر والليل المتأخر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار وقت سقوط الأمطار الغزيرة حفاظاً على السلامة.