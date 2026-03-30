ماهر فرغلي: اعترافات علي عبد الونيس تعكس انهيارًا معنويًا داخل التنظيمات الإرهابية

كتب : حسن مرسي

12:03 ص 30/03/2026

القيادي الإخواني علي محمود محمد عبد الونيس

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن بيان وزارة الداخلية واعترافات الإرهابي علي عبد الونيس، القيادي في حركة "حسم" الإرهابية، يمثلان ضربة قوية لتنظيم الإخوان، خاصة مع تزامنهما مع ذكرى تأسيس الجماعة، مشيرًا إلى أن هذه الاعترافات تحمل أهمية كبيرة من الناحية النفسية وتكشف عن انهيار داخلي في صفوف التنظيم.

وأوضح فرغلي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten" مساء الأحد، أن المتهم ظهر باكيًا وموجهًا رسالة لابنه، وهو ما يعكس تطورًا نوعيًا في أساليب الإعلام الأمني، ويكشف حجم الضغوط والانهيار المعنوي داخل التنظيمات الإرهابية.

وأشار فرغلي إلى أن الخلية التي تم ضبطها ليست عادية، بل تضم أحد القيادات الخمسة لحركة "حسم"، الجناح المسلح السري لجماعة الإخوان، مؤكدًا أن هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف اغتيال رئيس الدولة، إلى جانب تكليفها بتفجير المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه، في محاولة لضرب الدولة المصرية.

وأضاف أن هذه العملية تعكس يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية التي تتابع وترصد تحركات هذه الجماعات بدقة، لافتًا إلى وجود تمويل ودعم لوجستي لتلك العناصر وفقًا لما ورد في الاعترافات.

وشدد فرغلي على أن اعترافات المتهم، التي تضمنت تحذيرًا للأجيال القادمة من السير في نفس الطريق، تؤكد تراجع الروح المعنوية داخل التنظيم، متوقعًا توجيه ضربات أمنية جديدة خلال الفترة المقبلة بعد نجاح ضبط هذا العنصر الإرهابي.

علي عبدالونيس ماهر فرغلي الاخوان الإرهاب

