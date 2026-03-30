عمرو أديب: الإظلام في بعض شوارع القاهرة والجيزة شكله مؤلم

كتب : حسن مرسي

12:09 ص 30/03/2026

أكد الإعلامي عمرو أديب أن شكل الشوارع بعد قرار غلق المحلات الساعة 9 مساءً مؤلم في كثير من المناطق، مشيرًا إلى أن الإظلام في بعض الشوارع غير مريح، خاصة في مناطق الجيزة حيث يظهر الشارع "كحل" في بعض الأحيان.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن بعض المحافظين حرصوا على إنارة الشوارع، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا واضحًا بين محافظات مثل الإسكندرية وبعض مناطق الجيزة، حيث يبدو الإظلام أكثر وضوحًا بعد إغلاق المحلات.

وأوضح أن الشارع ليس مظلمًا في كل الأماكن، لأن إنارة الأعمدة والمحلات المفتوحة (مثل الصيدليات) تساهم في الإضاءة، معربًا عن استغرابه من الظلام الشديد في بعض الشوارع، معتبرًا أن هذا الشكل غير مريح للمواطنين.

ولفت أديب الانتباه إلى ظاهرة غريبة لاحظها بعد الساعة 9 مساءً، وهي وجود كميات كبيرة من العربيات الواقفة أمام محطات البنزين، رغم أن المحطات تقدم البنزين فقط، والكافيهيرات داخلها مغلقة.

وتساءل عمرو أديب عن طبيعة النشاط الذي يحدث أمام محطات البنزين بعد غلق المحلات، مؤكدًا أنه لم يفهم بعد سبب تجمع هذه الكميات الكبيرة من السيارات في الشوارع المظلمة.

وأكد أديب أنه سيتابع الموضوع خلال اليومين القادمين لمعرفة السبب الحقيقي وراء هذه الظاهرة، داعيًا إلى التركيز على أن الشارع يجب أن يبقى حيويًا ومضيئًا بقدر الإمكان رغم الإجراءات الاستثنائية لترشيد الطاقة.

