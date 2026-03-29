كيف تفاعل أولياء الأمور مع تعليق الدراسة بعد ذهاب الطلاب إلى المدارس؟

كتب : أحمد الجندي

11:23 م 29/03/2026

أثار قرار عدد من المحافظات بتعليق الدراسة، صباح اليوم الأحد 29 مارس 2026، حالة من الجدل والاستياء بين أولياء الأمور، بعدما جاء القرار عقب توجه الطلاب بالفعل إلى مدارسهم، في ظل سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد منذ الساعات الأولى من الصباح.

وكانت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية قد أعلنت تعليق الدراسة، بسبب موجة من الطقس غير المستقر، تخللتها أمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب.

إلا أن توقيت القرار اثار استياء بين أولياء الأمور، الذين أكدوا أن أبناءهم كانوا قد وصلوا بالفعل إلى المدارس، بل وبدأ اليوم الدراسي في بعض المدارس، ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق وجاءت التعليقات من اولياء الأمور عبر " فيس بوك" والتي جاءت كالتالي:

قال باسم حجازي: "العيال راحت المدرسة ورجعت تاني.. وحضراتكم نايمين".

وأضافت هالة عمران: "الأولاد في المدرسة.. إحنا بعتنا من بدري، والمدرسة قالت لازم ينزلوا، ودلوقتي هما في الفصول ربنا معاهم".

فيما أعربت نشوى سعيد عن استيائها قائلة: "كان المفروض القرار ينزل بدري، لكن بعد ما الولاد نزلت خلاص كان يكملوا يومهم".

وأوضحت رويدة سعيد أن تأخر القرار لم يراعِ ظروف أولياء الأمور قائلة: "الناس نزلت عيالها غصب عنها، وفي الآخر القرار جه بعد ما الولاد وصلوا".

كما تساءلت داليا عيسى عن مصير الطلاب داخل المدارس: "المدارس اللي استقبلت العيال دي هتقفل وترجعهم؟ كان لازم القرار يطلع بدري".

وقالت إحدى أولياء الأمور: "هو ينفع قرار الإجازة ينزل في الحصة الأولى؟".

فيما وصفت شروق أحمد القرار بأنه: "صائب لكن في توقيت غلط جدًا.. المطر شغال من 2 صباحًا".

