حزب الله يعلن استهداف مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي - فيديو

كتب : وكالات

09:09 م 29/03/2026 تعديل في 11:23 م

جنود الاحتلال

أعلن حزب الله، استهداف عدد من المواقع والأهداف العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر سلسلة عمليات متنوعة على مدار اليوم.

وقال حزب الله، في بيان اليوم الأحد، إنه استهدف تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في خلة الحجة ببلدة عيترون الحدودية برشقة صاروخية.

وأضاف الحزب أنه قصف بالصواريخ تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان، كما استهدف تجمعًا آخر على مرتفع غدماثا في بلدة عيناتا.

مهاجمة تجمع لجيش الاحتلال

وأشار حزب الله إلى أنه استهداف دبابة ميركافا بصاروخ موجه في بلدة البياضة، إضافة إلى مهاجمة تجمع لجيش الاحتلال في بلدة علما الشعب باستخدام طائرات مسيرة.

قصف تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح الحزب أنه استهدف أيضا دبابة ميركافا بصاروخ موجه في بلدة دير سريان، وقصف بالمدفعية تجمعًا للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

استهداف دبابتي ميركافا

كما أعلن استهداف دبابتي ميركافا بصواريخ موجهة في محيط بلدة بيت ليف مع تحقيق إصابات مباشرة، والاشتباك مع القوات الإسرائيلية من مسافة صفر في بلدة شمع، ما أسفر عن إصابات مباشرة.

وتابع حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجيش الاحتلال في بلدة دير سريان، وهاجم بمسيرات مربض مدفعية مستحدثًا في بلدة عرب اللويزة.

التصدي لطائرة حربية إسرائيلية

وأكد الحزب قصف تجمع آخر في منطقة الخانوق ببلدة عيترون، إضافة إلى التصدي لطائرة حربية إسرائيلية بصاروخ أرض-جو في أجواء مدينة النبطية.

إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية

كما أعلن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء بلدة المنصوري، وقصف تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون.

ونشر حزب الله مقطع فيديو يوثق عملية استهداف منزلا يتمركز فيه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القوزح جنوب لبنان.

