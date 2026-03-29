قطع المياه عن 5 مناطق حيوية بالجيزة

كتب : محمد عبدالناصر

09:52 م 29/03/2026

انقطاع المياه في الجيزة بسبب تسريب خط رئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث تسرب مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 1000 مم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن عدد من المناطق، تشمل: "شارع ربيع الجيزي، شارع المحطة، ميدان الجيزة، المنيب، العمرانية الغربية، العمرانية الشرقية"، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة ضخ المياه تدريجيًا.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال 6 ساعات، حيث سيتم قطع المياه اعتبارًا من الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى الساعة 6:00 صباحًا، مؤكدةً الدفع الفوري بفرق الطوارئ والدعم الفني، إلى جانب المعدات وسيارات الشفط، للتعامل السريع مع العطل وتقليل فترة الانقطاع لأقصى درجة ممكنة.

كما أوضحت الشركة أنه تم توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

وتتقدم الشركة باعتذارها للمواطنين عن هذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها، وتؤكد بذل قصارى جهدها لاستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

