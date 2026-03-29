بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من الاتفاقيات بشأن استكمال تطوير مترو الأنفاق.

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، أن الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة تتطلب التكاتف، قائلاً،: "مصر دولة محورية عبر التاريخ، وما تواجهه المنطقة من تحديات وأحداث يتطلب التكاتف على كافة المستويات".

وأضاف في كلمته باجتماع اللجنة،: "حبانا الله بقيادة سياسية واعية وحكيمة وجيش وطني وشرطة وطنية ونسيج وطني متماسك".

الحذر من الفتن المنتشرة علي وسائل التواصل الاجتماعي

وأشار إلي أن البلاد تواجه العديد من الضغوط والفتن، الأمر الذى يتطلب مننا التكاتف بقدر أكبر من اللازم والحذر من الفتن المنتشرة علي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٥ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على إتاحة المبلغ الإضافي ضمن الشريحة الثانية غير الإلزامية من اتفاق قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل شراء عدد (۱۳) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق والموقع في ٢٠١٥/١٢/٨

كما تناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٧٠ لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى - الشريحة الرابعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.