رئيس "نقل النواب" يدعو للتكاتف ويحذر من انتشار الفتن عبر السوشيال

كتب : نشأت حمدي

05:32 م 29/03/2026

مجلس النواب

بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من الاتفاقيات بشأن استكمال تطوير مترو الأنفاق.

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، أن الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة تتطلب التكاتف، قائلاً،: "مصر دولة محورية عبر التاريخ، وما تواجهه المنطقة من تحديات وأحداث يتطلب التكاتف على كافة المستويات".

وأضاف في كلمته باجتماع اللجنة،: "حبانا الله بقيادة سياسية واعية وحكيمة وجيش وطني وشرطة وطنية ونسيج وطني متماسك".

الحذر من الفتن المنتشرة علي وسائل التواصل الاجتماعي

وأشار إلي أن البلاد تواجه العديد من الضغوط والفتن، الأمر الذى يتطلب مننا التكاتف بقدر أكبر من اللازم والحذر من الفتن المنتشرة علي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٥ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على إتاحة المبلغ الإضافي ضمن الشريحة الثانية غير الإلزامية من اتفاق قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل شراء عدد (۱۳) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق والموقع في ٢٠١٥/١٢/٨

كما تناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٧٠ لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى - الشريحة الرابعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

مجلس النواب مترو الأنفاق قرض البنك الأوروبي

فيديو قد يعجبك



الحظ على الأبواب.. 4 أبراج هتعيش أسعد أيام حياتها الفترة القادمة
علاقات

روبرت دي نيرو يشارك في مظاهرات "لا للملوك" ويهاجم ترامب
أجنبي

خناقة تعطيل الدراسة| المحافظات تلوم الأرصاد.. والهيئة ترد ببيانات الفجر
أخبار مصر

سقوط أسنان متسابقة ملكة جمال تايلاند يثير جدلا على الإنترنت (فيديو)
علاقات

الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟
أخبار

