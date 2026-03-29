أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بجهود الحكومة في دعم قطاع الطاقة والتوسع في مجالات الاستكشافات الخاصة بالبترول والغاز. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب عن البترول والغاز.

وقال "زين الدين": "ما يشهده العالم هذه الفترة من تحديات بسبب الصراعات الإقليمية والدولية يكشف الحاجة الماسة إلى ضرورة دعم قطاع الطاقة".

وأشار النائب إلى أن قطاع الطاقة يعتبر الأكثر تأثراً في الفترة الأخيرة؛ إذ شهد زيادة في الأسعار قاربت 35% بسبب تأثر سلاسل الإمداد، مؤكداً أن توجهات الدولة المصرية في هذا الشأن تستحق الإشادة والتقدير، خاصة مع تزايد وتيرة الاستكشافات.

وطالب النائب محمد زين الدين بضرورة وجود رؤية واضحة ومتكاملة للحكومة بشأن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، قائلاً: "حتى لا نكون تحت رحمة أحد". وأضاف: "لا يجب أن يتوقف الأمر عند إنتاج الخام فقط، بل لا بد من التوسع في مشروعات التصنيع المحلي في ملفات الطاقة". كما تساءل عن توفير فرص العمل مع الاكتشافات الجديدة، مشيراً إلى أهمية الدور المجتمعي لشركات البترول لصالح المناطق المحيطة.

تحقيق الأمن القومي للطاقة وحل فجوة الإنتاج

من جانبه، أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أنه تم اتخاذ حزمة من القوانين لتمكين وزير البترول من البحث والتنقيب، تستهدف تأمين احتياجات مصر في ظل الظروف العالمية الراهنة. وأشار إلى أن هذه القوانين جزء من رؤية الدولة الشاملة لتحقيق الأمن القومي الخاص بالطاقة، واستكمال لمشروعات قوانين سابقة في ذات الشأن.

وقال "المندوه": "نستهدف تأمين احتياجاتنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستفادة من الموارد الطبيعية في الصحراء الشرقية والغربية لتكون مصر مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة". وتساءل عضو مجلس النواب: "لماذا يواجه المواطنون مشكلة في أسعار الطاقة سواء البنزين أو الغاز الطبيعي في الوقت الذي نشهد فيه هذه الاكتشافات؟".

وطالب الدكتور حسام المندوه الحسيني الحكومة بضرورة توضيح آليات حل الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات الفعلية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، قائلاً: "حتى يشعر المواطن بأهمية هذه الاكتشافات البترولية والغاز".



