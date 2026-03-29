أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن قرار الغلق المبكر للمحال والمطاعم جاء بعد دراسة متأنية للخيارات المتاحة أمام الدولة، حيث كانت هناك خيارات إما قطع الكهرباء بالتناوب كما حدث في فترات سابقة، وإما ترشيد الاستهلاك، واختارت الدولة الخيار الأقل ضررًا على المواطنين والاقتصاد.

وقال عز خلال مداخلة ببرنامج "استوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز" إن الدولة تعاملت بمرونة واستجابت لغالبية مقترحات الغرف التجارية.

وأضاف مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية أن تجارب 2011 و2013 وجائحة كورونا علمت الجميع الآثار السلبية لقطع الكهرباء، حيث كانت الأجهزة تتعطل والمواد الغذائية في الثلاجات تفسد، مما سبب أضرارًا كبيرة للأسر والتجار على حد سواء.

وأوضح أن التحدي الحالي هو تحقيق أكبر قدر من الترشيد مع أقل قدر ممكن من الضرر، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت فترة شهر للتقييم المستمر.

وتابع الدكتور علاء عز أن الغرف التجارية تواصلت مع مختلف القطاعات للتأكد من الحفاظ على العمالة، وهو ما وصفه بـ"القول الواحد" بين التجار والمستثمرين.

وأشار إلى أن هناك 6 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمات في مصر، وأن المشاركة المجتمعية في تحمل الأعباء الاقتصادية خلال هذه الفترة ضرورية لعبور الأزمة بأقل الخسائر.

وأوضح مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هناك قطاعات كانت تعمل ليلًا فقط، وجاري حصرها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإيجاد حلول مناسبة لها.

وأشار إلى أن الغرف التجارية اقترحت تطبيق العمل عن بعد بالتناوب بين أيام الأسبوع، ليس فقط لتوفير الطاقة ولكن أيضًا لتخفيف العبء المروري واستهلاك المحروقات.