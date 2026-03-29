شهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي نشاطًا مكثفًا على مدار اليوم، حيث تنوعت الفعاليات بين جولات ميدانية وقرارات رسمية، إلى جانب حضور لافت لعدد من الوزراء في مناسبات اجتماعية وإنسانية مختلفة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء يومه بجولة تفقدية داخل سوق العبور لمتابعة توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، رافقه خلالها الدكتور شريف فاروق وزير التموين، حيث شملت الجولة تفقد عدد من فروع سلاسل التجزئة.

وعقب الجولة، عقد مدبولي مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن حزمة قرارات اقتصادية ترتبط بالأوضاع الراهنة، بحضور وزراء الكهرباء والبترول والتخطيط والمالية، والكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، حيث استعرض المؤتمر مستجدات الوضع الاقتصادي.

وفي سياق منفصل، شهدت إحدى المناسبات الاجتماعية حضورًا لافتًا لأعضاء الحكومة، حيث شارك الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التعليم، وشريف فتحي وزير السياحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وجاءت مشاركة الوزراء خلال عقد قران النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بمسجد المشير في التجمع الخامس، وسط حضور برلماني وسياسي واسع عكس حالة من التواصل والترابط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما حرص وزراء الحكومة على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة علاء فاروق وزير الزراعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، حيث حضر العزاء نواب رئيس الوزراء ووزراء البترول والاستثمار والأوقاف والكهرباء والتعليم.

وشارك في العزاء المهندس كريم بدوي وزير البترول، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، مقدمين المواساة لزميلهم في مصابه الأليم.