إعلان

بعد تعرضه وأولاده للتنمر.. وزير الأوقاف يوجه بتكريم أحد المواطنين بمحافظة أسوان

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:27 م 28/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وزير الأوقاف يوجه بتكريم أحد المواطنين بمحافظة أسوان (5)
  • عرض 5 صورة
    وزير الأوقاف يوجه بتكريم أحد المواطنين بمحافظة أسوان (2)
  • عرض 5 صورة
    وزير الأوقاف يوجه بتكريم أحد المواطنين بمحافظة أسوان (3)
  • عرض 5 صورة
    وزير الأوقاف يوجه بتكريم أحد المواطنين بمحافظة أسوان (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّه الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بسرعة التواصل مع أحد المواطنين بمحافظة أسوان، وذلك عقب تداول مقطع مصوَّر له عبّر فيه عن حزنه مما تعرض له من تعليقات غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة له مع أبنائه.

وأكد الوزير تقديره الكامل لهذا الإنسان العزيز الحكيم، مشددًا على أن كرامة الإنسان وصون مشاعره مسئولية مجتمعية، وأن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم النماذج الإيجابية، وتعزيز روح الاحترام والتراحم بين أفراد المجتمع.

وقد كلف وزير الأوقاف مدير مديرية أوقاف أسوان بالتوجه إلى المواطن في محل إقامته بقرية دراوة، ونقل تحياته وتقديره الشخصي له ولأسرته، مع إعداد مذكرة تفصيلية عن حالته الاجتماعية والاقتصادية، ومصادر دخله، ومن يعول، ورصد أي احتياجات صحية أو معيشية له أو لأفراد أسرته، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات دعم ورعاية.

كما وجّه الوزير بدراسة أنسب آلية لتكريم المواطن وأبنائه بما يحقق الهدف المنشود دون تحميلهم مشقة الانتقال، مراعاةً لظروفهم، وبما يعكس اهتمام الدولة بتكريم المواطنين ودعمهم معنويًّا ومجتمعيًّا.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الأوقاف، وسعيها المستمر إلى ترسيخ قيم الرحمة والتكافل ومواجهة السلوكيات السلبية بالقدوة السلوكية، وبناء مجتمع متماسك يقوم على الاحترام المتبادل والتقدير الإنساني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ذوي الهمم

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

