شهد اجتماع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية، والتشريعية، مشاركة جميع ممثلي الهيئات البرلمانية.

مقاطعة وتراجع

وعلى الرغم من إعلان النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، عدم مشاركته في اجتماع رئيس الوزراء، إلا أنه تراجع عن موقفه قبل ساعات قليلة من الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء، وذلك بعد أن أكد في بيان صحفي أن سبب عدم مشاركته لأن هناك فارق جوهري بين الأدوار التشاورية والاستشارية، وبين الدور الرقابي الأصيل الذي يضطلع به البرلمان، بما يتضمنه من حق المساءلة والمحاسبة وبيّن أن اختزال هذا الدور في لقاءات خارج الإطار البرلماني يُفرغ الرقابة من مضمونها، ويقوّض صلاحيات المجلس، ويؤسس لممارسة غير منضبطة تقوم على منح هذا الحق بدلًا من ممارسته كاختصاص دستوري أصيل مطالب بحضور الحكومة إلى البرلمان.

وشدد حزب العدل، على أن المسار الأمثل يظل في حضور الحكومة إلى البرلمان، وعرض بياناتها بشكل مباشر وشفاف أمام النواب، بما يضمن تكافؤ الأدوار، ويعزز من فاعلية الرقابة، ويُرسخ لممارسات مؤسسية قادرة على إدارة التحديات الراهنة بكفاءة ومسؤولية.

وفي السياق ذاته تشابه موقف حزب العدل مع حزب الإصلاح والتنمية، حيث تراجعت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن موقفها الرافض لحضور الاجتماع، وكانت من ضمن المشاركين في اجتماع رئيس الوزراء، مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمقر مجلس الوزراء.

11 هيئة برلمانية تشارك في الاجتماع

وشارك في اللقاء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية، جميع ممثلي الهيئات البرلمانية والبالغ عددهم 11هيئة، وهي مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري والمؤتمر والوفد والتجمع، وحزب المصري الديمقراطي، بعد تراجعه عن موقفه الرافض للحضور اعتراضا على مكان الاجتماع بمقر مجلس الوزراء وكذلك ممثلي الهيئات البرلمانية لحزب العدل وحزب الإصلاح والتنمية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن لقاء اليوم يأتي في إطار نهج مجلس الوزراء القائم على تعزيز أطر التعاون مع مجلس النواب، والانفتاح الكامل على كافة ما يطرح من مقترحات وتوصيات وآراء بناءة تهدف إلى تحقيق مصالح الوطن العليا وتخدم المواطنين، مؤكدًا رغبته الصادقة في الجلوس مع ممثلي الشعب ومشاركتهم الآراء، لاسيما في ظل ظروف الحرب وتداعياتها الراهنة.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئات البرلمانية، باعتبارها تعبيراً حقيقياً عن نبض الشارع، والمنوط بها نقل شواغل المواطن المصري وتطلعاته، لاسيما في ظل حالة التنوع الحزبي والسياسي التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية، مشدداً على أن وجود النواب يمثل كافة الأطياف الداعمة والمعارضة، وهو ما يعد محل اعتزاز، مؤكداً حرصه وانفتاحه على لقاء كافة الأطياف لشرح وجهات النظر، ومتابعة وقراءة كافة التقارير الواردة واستيعابها في إطار هذه الظروف الاستثنائية، توجيهات بتعزيز التواصل بين الحكومة والنواب والاستجابة لطلباتهم.

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء توجيهاته الواضحة للوزراء والمحافظين بضرورة تعزيز التواصل مع البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، والحرص على حضور الجلسات سواء بالأصالة أو عبر من يمثلهم، مع التوجيه بتلقي شكاوى وطلبات النواب والتفاعل معها بجدية، مؤكداً أن جزءاً أصيلاً من مهام العمل الحكومي هو الاستجابة لتلك الطلبات والتنسيق المشترك بشأنها.