قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء مسئول قناة "القصة وما فيها" عبر موقع "يوتيوب"، لجلسة استماع.

يأتي ذلك فيما يتعلق بما تضمنته حلقة البرنامج الذي تقدمه ريهام عياد، المذاعة بتاريخ 25 مارس الجاري، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ضوء أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.

