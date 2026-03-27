أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر تواجه أزمة اقتصادية حقيقية كبيرة، مشيرًا إلى أن الدولة ليس أمامها خيارات كثيرة في التعامل مع تداعيات الأزمة الدولية الحالية، لأن مصر ليست مسؤولة عن هذا الحدث، لكنها تدفع ثمنه بسبب حجم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن كل الوعود التي كان يقدمها رئيس الوزراء عند توليه المنصب أصبح من الصعب تنفيذها الآن، موضحًا أنه يعذره في ذلك لأن الأمر ليس في يده، وأن دوره الآن يقتصر على "يقص من هنا شوية ويقص من هنا شوية" للحفاظ على توازن المركب.

وأوضح أن الحكومة ستتخذ إجراءات اقتصادية جديدة في الفترة القادمة لأن الإجراءات الحالية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لافتًا إلى العبء الكبير المتمثل في منظومة الدعم، خاصة أن هناك 76 مليون مواطن يعتمدون على البطاقات التموينية للحصول على العيش والزيت المدعوم، وأن الاقتصاد المصري لا يزال يعمل على إعالة ملايين البشر داخل البلد.

وشدد عمرو أديب على أن الأمور لن تخلص بسرعة كما يتخيل البعض، وقال إن بعض الناس بدأت تنتقد الإجراءات بشدة، مؤكدًا أن "مش كلها هتضلم"، وأن الحكومة تعيش في هذه الأزمات "دقيقة بدقيقة وساعة بساعة"، مثل قرار تخفيض ساعات العمل أو تأجيلها في الإجازات.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "اتزنق" داخل هذه الحرب ويبحث الآن عن "علامة" أو منفذ يستطيع من خلاله إعلان انتصار أمام الرأي العام الأمريكي وقبل انتخابات الكونجرس، سواء بتسليم اليورانيوم الإيراني أو تغيير النظام أو أي حدث يمكن تسويقه كانتصار، لكنه لم يجده حتى الآن رغم إرساله 15 طلبًا للإيرانيين.

وأوضح عمرو أديب أن الأزمة لن تنتهي في أسبوعين أو شهر، وأن مصر لن تستيقظ فجأة و"ترقص باليه" بعد انتهائها، داعيًا المواطنين إلى الوعي بصعوبة المرحلة والدعاء بأن تنفرج الأمور، مؤكدًا أنه سيظل مع الجمهور يومًا بيوم لشرح التطورات والإجراءات.