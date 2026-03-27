عمرو أديب: أمن الخليج هو أمن مصر.. إحنا كتلة واحدة طول عمرنا

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الغالبية العظمى من الشعب المصري تقف مع أشقائها في دول الخليج العربي، مشددًا على أن أمن الخليج هو أمن مصر وأمن مصر هو أمن الخليج.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن مصر ودول الخليج كتلة واحدة، ووقفت جنب بعضها عبر التاريخ، ولا يمكن لأي أحد أن يروج لفكرة غير ذلك.

وأضاف مقدم "الحكاية" أن محاولات التفرقة التي يروجها البعض لا تمثل الشعب المصري بأي حال، متسائلاً: "مين في مصر طلع وقال أنا مع الإيراني؟ محدش".

وأشار إلى أن الأصوات التي تحاول إثارة الفتنة تكون غالبًا من خارج المنطقة، أو من حسابات وهمية لا تمثل الغالبية العظمى من المصريين الذين يبلغ عددهم 120 مليونًا.

وتابع عمرو أديب أن العلاقات المصرية الخليجية متجذرة عبر التاريخ، منذ حرب 1973 وحتى ثورة 2013، مشيرًا إلى الاستثمارات الخليجية في مصر، والمشاركة المصرية في التنمية الخليجية.

وشدد على أن موقف مصر واضح وحازم في دعم أمن الخليج، وهو ما أكدته تصريحات وزير الخارجية المصري في أكثر من مناسبة.

وأشار الإعلامي إلى أن الحرب الحالية "حرب غبية"، حيث كان ترامب وإسرائيل يتوقعان أن بمقتل المرشد الإيراني ستنهار الدولة وتنزل الجماهير في الشوارع، لكن ذلك لم يحدث، موضحًا أن إيران تمتلك نظامًا قويًا وآليات لخلافة القيادة، مما يجعل استمرار الحرب بلا أفق واضح.

وأكد عمرو أديب أن المصريين مستعدون لتقديم أي شيء يطلب منهم في سبيل دعم أشقائهم، وأنه لا يعبر عن نفسه فقط، ولا عن ربع الشعب أو نصفه، بل عن غالبية الشعب المصري، داعيًا إلى نبذ محاولات التفرقة والتأكيد على وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة.