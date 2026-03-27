أكد أستاذ العلاقات الدولية الدكتور رامي عاشور أن تمديد المهلة الأمريكية حتى 6 أبريل يُعد تكتيكًا وأداة من أدوات المناورة في التفاوض، مشيرًا إلى أنها مساومة مبنية على تهديد باستخدام القوة، إما أن يردخ الجانب الإيراني أو يواجه استهدافًا شاملاً لمنشآت الطاقة، معتبرًا أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ ذلك في البنية التحتية الإيرانية.

وقال الدكتور رامي عاشور خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أي رد إيراني لن يكون موجهًا للمنشآت الأمريكية بل لمنشآت الطاقة في الخليج، لكن في معادلة القوة الشاملة يظل الجانب الإيراني هو الخاسر الأكبر، لافتًا إلى أن التمديد يمنح طهران فرصة أخيرة للتفاوض قبل اللجوء إلى القوة الساحقة التي يرى فيها الرئيس دونالد ترامب طريقًا لإعلان النصر وفرض الإملاءات.

وأوضح أن السيناريوهات المتداولة تشمل غزوًا بريًا محتملاً لجزيرة خرج أو لارك أو أبو موسى أو السيطرة على السفن الناقلة للنفط الإيراني، بهدف حرمان إيران من السيطرة على مضيق هرمز، معتبرًا أن ذلك يعكس درس حرب أكتوبر وقطع النفط، حيث لن تسمح واشنطن والغرب بتكرار نفوذ إيران على الملاحة مرة أخرى.

وأشار الدكتور رامي عاشور إلى أن الضربات الجوية الحالية، رغم حجم الخسائر، لن تسقط النظام الإيراني، لأن إسقاط أي نظام يتطلب اشتباكًا بريًا أو ثورة شعبية، وكلاهما لم يحدث، خاصة مع تضاريس إيران الجبلية التي تصعب الاحتلال، بالإضافة إلى فشل الدعوات الأمريكية والإسرائيلية للشعب الإيراني بالتحرك، مشددًا على أن السيطرة على اليورانيوم المخصب في المنشآت النووية تحت الأرض ستحرم طهران من أكبر أوراق المساومة.

وأكد أن روسيا لن تتخلى عن النظام الإيراني بعد الدرس المستفاد من سوريا، وأن جلسة مجلس الأمن المغلقة التي طلبتها موسكو اليوم هي جلسة مساومة لتبادل المعلومات، لكنها لن تصدر قرارًا يخدم المصالح الأمريكية بسبب الفيتو الروسي الجاهز، معتبرًا أن مجلس الأمن أداة تعكس مصالح القوى الكبرى الخمس.

وشدد الدكتور رامي عاشور على أن إيران تخوض حرب استنزاف طويلة لرفع تكلفة الحرب على أمريكا، محذرًا من أن أي اشتباك بري سيقود إلى تصعيد كبير يهدد أمن واقتصاد الخليج والشرق الأوسط بأكمله، مشيرًا إلى أن الطرف الرابح الأكبر في النهاية هو إسرائيل، لأن تدمير إيران يخدم مشروعها الاستيطاني التوسعي نحو الفرات، وهو ما يفسر الممارسات الحالية في جنوب لبنان وفلسطين.