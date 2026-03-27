قال علي بحريني، السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن طهران وافقت على تسهيل وتسريع مرور المساعدات الإنسانية عبر مضيق هرمز.

وأشار "بحريني"، إلى أن طهران قبلت طلب الأمم المتحدة بالسماح بالمرور الآمن للشحنات الإنسانية والزراعية عبر هذا الممر المائي الحيوي، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط العالمية، بحسب التايمز أوف إسرائيل.

وكتب علي بحريني، في منشور على منصة "إكس": "تعكس هذه الخطوة التزام إيران المستمر بدعم الجهود الإنسانية وضمان وصول المساعدات الأساسية إلى المستفيدين دون تأخير."

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت سابقًا، عن تشكيل فرقة عمل لمعالجة التداعيات التي أحدثها الصراع الإيراني على مرور المساعدات الإنسانية.