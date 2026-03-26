استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، سفير المملكة المتحدة لدى مصر امارك براسين-ريتشاردسن.

تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع سفير المملكة المتحدة لدى مصر

استعرض البابا تواضروس، خلال اللقاء، تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتشارها في إنجلترا وعدد من دول العالم لخدمة الأقباط.

وأعرب السفير البريطاني، من جهته، عن سعادته بحضوره قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح، مشيدًا بما تنعم به مصر من سلام واستقرار.

وتناول اللقاء أهمية دعم وتطوير التعليم في مصر باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع.

قداسة البابا يهنئ ببدء الصوم الكبير وشهر رمضان

البابا تواضروس الثاني يفتتح سلسلة "قوانين كتابية روحية" في العظة الأسبوعية – صور

البابا تواضروس يشهد أول حفل تخرج لأكاديمية "TEACH" القبطية بوادي النطرون