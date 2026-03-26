البابا تواضروس يستقبل السفير البريطاني ويؤكد دور الكنيسة في المجتمع المصري

كتب : أحمد العش

11:27 م 26/03/2026

جانب من لقاء البابا تواضروس مع السفير البريطاني

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، سفير المملكة المتحدة لدى مصر امارك براسين-ريتشاردسن.

تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع سفير المملكة المتحدة لدى مصر

استعرض البابا تواضروس، خلال اللقاء، تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتشارها في إنجلترا وعدد من دول العالم لخدمة الأقباط.

وأعرب السفير البريطاني، من جهته، عن سعادته بحضوره قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح، مشيدًا بما تنعم به مصر من سلام واستقرار.

وتناول اللقاء أهمية دعم وتطوير التعليم في مصر باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع.

قداسة البابا يهنئ ببدء الصوم الكبير وشهر رمضان

البابا تواضروس الثاني يفتتح سلسلة "قوانين كتابية روحية" في العظة الأسبوعية – صور

البابا تواضروس يشهد أول حفل تخرج لأكاديمية "TEACH" القبطية بوادي النطرون

فيديو قد يعجبك



رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
أخبار مصر

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع
اقتصاد

تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع
النقل تكشف 3 أسباب لزيادة تذاكر المترو والقطارات
أخبار مصر

النقل تكشف 3 أسباب لزيادة تذاكر المترو والقطارات
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
أخبار مصر

4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
مجهولة الهوية.. العثور على جثة متحللة بشاطئ عجيبة في مطروح
أخبار المحافظات

مجهولة الهوية.. العثور على جثة متحللة بشاطئ عجيبة في مطروح

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة