قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية

كتب : أحمد الجندي

09:44 م 26/03/2026

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2026، بشأن بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، لتصبح إحدى الكليات التابعة لها، مع خضوعها لكافة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الأكاديمية العسكرية المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تُضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، وتعد إحدى الكليات التابعة لها وتسري عليها أحكام القوانين واللوائح المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية.

فيما نصت المادة الثانية على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للكلية العسكرية التكنولوجية فيما لا يتعارض مع أحكام القرارات والقوانين المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية.

وتضمنت المادة الثالثة أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

