دعت وزارة النقل، المواطنين، وخاصة الطلبة والموظفين بالقطاعين العام والخاص، إلى عمل اشتراكات ركوب مترو الأنفاق.

يأتي ذلك في أعقاب قرار الوزارة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة لأول فئتين بقيمة 2 جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن اشتراكات المترو تتمتع بتخفيضات كبيرة في تنقلاتهم المختلفة.

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

قررت الوزارة بدءًا من صباح الجمعة 27 مارس 2026 تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق وثبات بعضها كالتالي:

1- التذكرة حتى 9 محطات: 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.

2- التذكرة حتى 16 محطة: 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.

3- التذكرة حتى 23 محطة: كما هي بقيمة 15 جنيهًا.

4- التذكرة لأكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة: كما هي بقيمة 20 جنيهًا.