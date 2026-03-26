أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)

تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء اليوم عزاء الكاتب والمخرج أحمد عاطف درة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد من أصدقاء الراحل ومن بينهم المخرج مجدي أحمد علي والناقد طارق الشناوي.

وتخرج المخرج والكاتب في المعهد العالي للسينما عام 1993، وحرص على تطوير أدواته الفنية من خلال حصوله على دورات سينمائية متخصصة في فرنسا وإسبانيا وألمانيا، كما نال درجة الماجستير من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 2005.

بيان نقاد السينما بعد رحيل المخرج أحمد عاطف

وجاء في بيان نقاد السينما المصريين: "بقلوب حزينة، تودّع جمعية نقاد السينما المصريين المخرج والناقد والكاتب الصحفي الدكتور أحمد عاطف درة، الذي غادرنا إثر معاناة مع المرض.

جمع الراحل أحمد عاطف بين الإخراج السينمائي والكتابة النقدية والصحفية، وترك لنا أفلامًا اهتمت بتفاصيل المجتمع، مثل "عمر 2000" و"الغابة" و"إزاي تخلي البنات تحبك"، إلى جانب بصمته المهنية في مؤسسة الأهرام مديرًا للتحرير، حيث أسهم في إثراء الحركة النقدية بقراءاته الواعية للأعمال الفنية.

نفتقد اليوم إنسانًا نبيلًا ومبدعًا مخلصًا، ونتقدم بصادق العزاء لأسرته ولجميع محبيه، داعين الله أن يرحمه ويغفر له.

أعمال المخرج أحمد عاطف

قدم خلال مسيرته عددًا من الأعمال، من أبرزها فيلم "إزاي تخلي البنات تحبك"، وشارك بخبراته في لجان تحكيم العديد من المهرجانات الدولية، من بينها مهرجان قرطاج السينمائي ومهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

اقرأ أيضًا:

بإطلالة محتشمة.. نرمين الفقي تخطف الأنظار عبر إنستجرام (صور)

بإطلالة رياضية.. هدى الإتربي تتألق داخل الجيم (صورة)