استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، سفير اليابان في مصر، فوميو إيواى.

السفير الياباني: سعيد بالعودة للخدمة في مصر

أعرب السفير الياباني عن سعادته بالعودة للخدمة في مصر، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين وعمق التعاون المشترك في العديد من المجالات.

ورحّب البابا تواضروس من جانبه، بالسفير الياباني، مقدمًا الشكر لدولة اليابان على دعمها الكبير لقطاع التعليم في مصر، خاصة من خلال المدارس اليابانية والجامعة اليابانية، مؤكدًا أن التعاون المصري الياباني في مجال التعليم يمثل قيمة مهمة تسهم في تنمية المجتمع المصري.

