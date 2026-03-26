البابا تواضروس يشكر اليابان على دعمها للمدارس والجامعة اليابانية في مصر

كتب : أحمد العش

10:52 م 26/03/2026

جانب من لقاء البابا تواضروس الثاني مع سفير اليابان

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، سفير اليابان في مصر، فوميو إيواى.

السفير الياباني: سعيد بالعودة للخدمة في مصر

أعرب السفير الياباني عن سعادته بالعودة للخدمة في مصر، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين وعمق التعاون المشترك في العديد من المجالات.

ورحّب البابا تواضروس من جانبه، بالسفير الياباني، مقدمًا الشكر لدولة اليابان على دعمها الكبير لقطاع التعليم في مصر، خاصة من خلال المدارس اليابانية والجامعة اليابانية، مؤكدًا أن التعاون المصري الياباني في مجال التعليم يمثل قيمة مهمة تسهم في تنمية المجتمع المصري.

اقرأ أيضًا:

قداسة البابا يهنئ ببدء الصوم الكبير وشهر رمضان

البابا تواضروس الثاني يفتتح سلسلة "قوانين كتابية روحية" في العظة الأسبوعية – صور

البابا تواضروس يشهد أول حفل تخرج لأكاديمية "TEACH" القبطية بوادي النطرون

