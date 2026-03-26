استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، في المقر البابوي بالقاهرة، السيد هولجر فيديريكو مارتينسن، سفير جمهورية الأرجنتين لدى مصر، في زيارة تعارف.

وقدم البابا تواضروس الثاني، خلال اللقاء، لمحة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وانتشارها في مختلف دول العالم لخدمة الأقباط، مشددًا على دور الكنيسة في خدمة المجتمع المحلي من خلال الأنشطة والخدمات المجتمعية المتنوعة.

