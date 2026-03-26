لقاء تعارفي بين البابا تواضروس والسفير الأرجنتيني في المقر البابوي بالقاهرة

كتب : أحمد العش

11:14 م 26/03/2026

جانب من لقاء البابا تواضروس الثاني مع السفير الأرج

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، في المقر البابوي بالقاهرة، السيد هولجر فيديريكو مارتينسن، سفير جمهورية الأرجنتين لدى مصر، في زيارة تعارف.

وقدم البابا تواضروس الثاني، خلال اللقاء، لمحة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وانتشارها في مختلف دول العالم لخدمة الأقباط، مشددًا على دور الكنيسة في خدمة المجتمع المحلي من خلال الأنشطة والخدمات المجتمعية المتنوعة.

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية سفير الأرجنتين لدى مصر السفير الأرجنتيني

