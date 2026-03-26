تواصل لجنة الأزمات بوزارة الثقافة، المكلفة من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، متابعة تأثير موجة الطقس السيئ على مدار الساعة، لضمان سلامة المسارح ومراكز الإبداع وقصور الثقافة وجميع المنشآت الثقافية في المحافظات.

وأكدت وزيرة الثقافة أن العمل بالمواقع الثقافية مستمر بشكل طبيعي، ولم تتأثر البنية التحتية بأي أضرار تُذكر، مع استمرار بعض الأنشطة والفعاليات وفق الجداول المقررة، وإرجاء بعض العروض المسرحية وفعاليات الأوبرا ومراكز الإبداع وقصور الثقافة المقررة يومي الأربعاء والخميس لتُقام ابتداءً من يوم الجمعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المواقع، وراجعت البنية التحتية وأنظمة الكهرباء والتصريف، مع التأكد من جاهزية فرق الصيانة للتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات لمتابعة تطورات الحالة الجوية.

وجددت الوزارة تأكيدها على حرصها الكامل على توفير بيئة آمنة للجمهور، واستمرار تقديم رسالتها الثقافية في مختلف أنحاء الجمهورية وفق أعلى معايير السلامة.