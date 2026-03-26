نظم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، حملة توعية للأسواق ومحلات الدواجن والأسماك في نطاق أحياء محافظة الجيزة (جنوب الجيزة، العمرانية، والطالبية)، بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، شرطة المرافق، وأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات الطبيعة البيولوجية الخطرة بمخلفات الدواجن والأسماك.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الحملة تهدف إلى التأكيد على مدى خطورة مخلفات الدواجن والأسماك على صحة الإنسان وسلامة البيئة، حيث تم المرور على المحلات والأسواق والتأكيد على ضرورة تسليم تلك المخلفات للشركات الحاصلة على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وتصريح الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمتعاقدة مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

من جانبه أكد ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أنه طبقا لقانون تنظيم إداره المخلفات رقم 202 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية للمواد 55 و 72، فإنه يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

ويحظر على المرخص لهم بتداول المواد والمخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك، حتى لا يتعرض المخالفين للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في مواد القانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠).