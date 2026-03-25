قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن السؤال التقليدي حول من ينتصر في الحرب لا يمكن الإجابة عليه بسهولة، مؤكدًا أن كل طرف من الأطراف الثلاثة المشاركة في النزاع أمريكا، إسرائيل، وإيران سيعلن عن انتصاره بحسب وجهة نظره الخاصة.

وأضاف عيسى خلال فيديو بثه عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن الحروب الحديثة معقدة، وأن مفهوم الانتصار مرتبط بتحقيق الأهداف المعلنة والسرية لكل طرف، فعلى سبيل المثال، كانت أهداف الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب تقليص القدرات العسكرية الإيرانية وإضعاف مشروعها النووي، بينما هدفت إسرائيل لتعطيل قوة إيران العسكرية والبالستية، أما إيران، فكان هدفها مواجهة العدوان والحفاظ على نظامها، وهو ما تحقق رغم الخسائر العسكرية الكبيرة.

إبراهيم عيسى: دول الخليج المنتصر الحقيقي

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن المنتصر الوحيد وفق تقديره هم دول الخليج، التي لم تطلب الحرب بل سعت لمنع اندلاعها، لكنها واجهت عدوانًا إيرانيًا هجوميًا، مؤكدًا أن الدول الخليجية أظهرت قوة عسكرية كبيرة، معتمدة على منظومات دفاع جوي متقدمة، وشجاعة شعبها وصلابة قياداتها، فضلاً عن قدرتها على إدارة الموقف سياسيًا وعسكريًا بكفاءة عالية.

وأوضح أن هذه الحرب أبرزت مدى تماسك شعوب دول الخليج والانتماء الوطني، وهو ما انعكس في قدرتهم على التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، مؤكداً أن كفاءة الدفاع تجاوزت 90% من الهجمات الإيرانية، ما يعد انتصاراً ملموساً لهم.

إبراهيم عيسى: تقييم الحروب لا يقتصر على الخسائر العسكرية

وذكر "عيسى" أن تقييم الحروب لا يقتصر على الخسائر العسكرية، بل يشمل استمرارية النظام والقدرة على الصمود، فإيران، رغم الهزيمة العسكرية، حققت هدفها في بقاء النظام على قيد الحياة، وكذلك حماس رغم تدمير جزء من قدراتها العسكرية، فإن استمرارها على الأرض يعتبر بالنسبة لها انتصارًا.

وتابع الإعلامي: أما دول الخليج، فقد نجحت ليس فقط في الدفاع عن أراضيها، بل في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وإحياء روح الانتماء الوطني، وإظهار القوة الإقليمية في مواجهة التحديات، وهو ما يجعلها الطرف الأكثر استفادة على المدى الطويل.

ما الدروس المستفادة من حرب إيران؟ إبراهيم عيسى يجيب

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، تحليله بالتأكيد على أن الحروب لا تنتهي بالبيانات الإعلامية أو التصريحات الرسمية، بل بالنتائج على الأرض، مشيرًا إلى أن دول الخليج قدمت نموذجًا يحتذى به في الصمود والسيطرة على الموقف، بينما أعلن كل من أمريكا وإسرائيل وإيران عن انتصاراتهم بشكل رمزي أكثر من كونه واقعًا ملموسًا.

