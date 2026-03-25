قرارات عاجلة لنقيب المهندسين.. تفعيل "برنامج الطوارئ" بـ25 ألف جنيه ومد الاشتراك لنهاية أبريل

كتب : محمد عبدالناصر

08:27 م 25/03/2026

الدكتور المهندس محمد عبدالغني نقيب المهندسين

أصدر الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب المهندسين، قرارًا تضمن عددًا من الإجراءات الخاصة بمشروع الرعاية الصحية لتيسير الخدمات المقدمة للمهندسين.

ونص القرار على مد فترة الاشتراكات والتجديد بمشروع الرعاية الصحية حتى 30/4/2026 كموعد نهائي، مراعاة لظروف إجازات فترة الأعياد.
كما تضمن القرار عددًا من الإجراءات المهمة، أبرزها: تفعيل برنامج الطوارئ (SOS)، مع مخاطبة جميع المستشفيات المتعاقدة لإتاحة استخدام كارت الرعاية الصحية بحد أقصى 25 ألف جنيه عبر "البورتال"، دون الحاجة للرجوع إلى تحويل النقابة. وذلك لتغطية المصروفات العاجلة للحالات الطارئة، مثل الحوادث ودخول العناية المركزة، على أن تلتزم إدارة مشروع الرعاية الصحية بتنفيذ ذلك.
إضافة إلى تخصيص مساهمة إضافية لتغطية تكاليف المستلزمات الطبية المرتبطة بالجراحات، وتشمل: السماعات، وعدسات المياه البيضاء، والدعامات القلبية، ومفاصل الركبة والحوض، والشرائح والمسامير، ومنظمات ضربات القلب، والأجهزة التعويضية.

ووجه نقيب المهندسين إدارة مشروع الرعاية الصحية بوضع الضوابط التنفيذية ومخاطبة كافة المستشفيات بهذه التحديثات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من أول أبريل 2026.

