موعد بدء تسليم قطع أراضي بالإسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة

كتب : محمد عبدالناصر

03:27 م 25/03/2026

وزارة الإسكان

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم قطع أراضي بالإسكان الاجتماعي الحي الثامن بمدينة بني سويف الجديدة وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 5/4/2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/4/2026.

وأوضح جهاز مدينة بني سويف الجديدة، في بيان له، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الثامن المجاورة 2 بالمدينة من 1 : 20، يوم الأحد 5/4/2026، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 6/4/2026، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 7/4/2026، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 8/4/2026، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 9/4/2026، والقطع من 101 : 126، يوم الأحد 12/4/2026.

وأشار الجهاز، إلى أنه سيتم تخصيص يومي الثلاثاء 14/4/2026 والأربعاء 15/4/2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وزارة الإسكان بني سويف الجديدة أراضي الإسكان الاجتماعي تسليم الأراضي المدن الجديدة

