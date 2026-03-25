موعد بدء تسليم قطع أراضي بالإسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة
كتب : محمد عبدالناصر
وزارة الإسكان
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم قطع أراضي بالإسكان الاجتماعي الحي الثامن بمدينة بني سويف الجديدة وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 5/4/2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/4/2026.
وأوضح جهاز مدينة بني سويف الجديدة، في بيان له، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الثامن المجاورة 2 بالمدينة من 1 : 20، يوم الأحد 5/4/2026، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 6/4/2026، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 7/4/2026، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 8/4/2026، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 9/4/2026، والقطع من 101 : 126، يوم الأحد 12/4/2026.
وأشار الجهاز، إلى أنه سيتم تخصيص يومي الثلاثاء 14/4/2026 والأربعاء 15/4/2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.