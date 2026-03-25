قال الدكتور محمود قياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أطلقت تحذيرات بشأن حالة الطقس منذ أمس واليوم، موضحًا أن هناك منخفضًا جويًا متعمقًا يؤثر على أغلب مناطق الجمهورية.

وأضاف "قياتي" خلال بث مباشر لمصراوي، أن سبب هذه الموجة الجوية هو تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع قدوم كتل هوائية رطبة، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من الرطوبة على سطح الأرض وفي الطبقات المختلفة للجو، مؤكدًا أن هذا هو السبب الرئيسي للحالة الجوية غير المستقرة، والتي تشمل الأمطار الغزيرة والنشاط الرياحي وانخفاض درجات الحرارة.

عضو هيئة الأرصاد يوضح: منخفض جوي وليس عاصفة

وأوضح عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية تصنف على أنها منخفض جوي ولم ترق بعد إلى مستوى العاصفة، مشيرًا إلى أن شدة المنخفض تختلف من منطقة لأخرى، إذ تتأثر السواحل الشمالية والقاهرة والمحافظات الجنوبية بشكل متفاوت.

ولفت إلى أن أكثر المحافظات تضررًا من الأمطار هي مدن الساحل الشمالي، بداية من مطروح والإسكندرية غربًا حتى دمياط وبورسعيد وشمال سيناء شرقًا، بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والغربية.

أماكن سقوط الأمطار المصحوبة بالبرد والرعد في مصر

وأوضح أن هذه المناطق تتعرض لأمطار غزيرة ورعدية، وأحيانًا تتخللها حبات برد، بينما تشهد القاهرة الكبرى ومدن القناة أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة مع فرص لتساقط البرد أحيانًا.

وأردف: أما شمال الصعيد، مثل: الفيوم وبني سويف، فهناك فرص لأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مع احتمالية تساقط البرد، بينما باقي محافظات الصعيد الجنوبية ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط رياح قد يرفع الغبار ويقلل الرؤية الأفقية.

وشدد "قياتي" على أن قطاع شرق الجمهورية، بما في ذلك سيناء بالكامل وشمال البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، ستشهد أمطارًا غزيرة ورعدية، محذرًا من تشكل السيول في الأودية هناك بسبب الطبيعة الجبلية للمنطقة.

وأشار الدكتور محمود قياتي، إلى أن اليوم الأربعاء يمثل ذروة حالة عدم الاستقرار، مع استمرار الأمطار على مناطق السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، سيناء، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، بينما تهدأ الأمطار تدريجيًا مع نهاية الخميس، وتعود الحالة الجوية للاستقرار.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة.. موجة قوية من عدم الاستقرار

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين

الإسعاف: 2400 سيارة للتأمين الطبي أثناء موجة التقلبات الجوية