بدوي يعلن إتاحة مشروعات القوانين للنواب قبل عرضها بوقت كافٍ

كتب : نشأت حمدي

02:17 م 25/03/2026

مجلس النواب

قال النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن لقاءه رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، شهد مناقشة تنظيم العمل داخل الجلسة العامة.

جاء ذلك في تصريحات للطويل عقب لقائه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ضمن اجتماعات رئيس المجلس مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.وأضاف النائب أن رئيس المجلس أكد أن كلمات رؤساء الهيئات البرلمانية تعبِّر عن مواقف الأحزاب، مع إعطاء أولوية الكلمة لهم خلال الجلسات.

وأشار الطويل إلى أن اللقاء أكد إمكانية التواصل المباشر مع رئيس المجلس في حال وجود أية شكاوى أو مقترحات؛ بما يعزز من كفاءة العمل البرلماني.

وأشار النائب إلى أن رئيس المجلس أكد أن مكتبه مفتوح أمام جميع الأعضاء.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بأن رئيس مجلس النواب أعلن إتاحة مشروعات القوانين للنواب قبل عرضها على الجلسة العامة بوقت كافٍ؛ بما يضمن دراستها بشكل جيد والاستعداد لمناقشتها جيدًا.

رئيس مجلس النواب النواب رؤساء الهيئات البرلمانية الجلسة العامة

"غادر العناية المركزة".. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة هاني شاكر في فرنسا
