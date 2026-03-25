قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تمر حاليًا بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تمتد على مدار اليوم وحتى صباح يوم الخميس.

سبب العاصفة في مصر مارس 2026.. الأرصاد توضح

وأوضحت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع قناة اكسترا نيوز، أن السبب يعود لتأثر مصر بمنخفض جوي متعمق في الطبقات العليا ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن الأمطار بدأت منذ الليلة الماضية على المحافظات الساحلية، مع امتدادها صباح اليوم إلى بعض المحافظات الداخلية، مضيفةً أن الساعات الماضية شهدت تساقط أمطار متفاوتة الشدة، غزيرة أحيانًا، في مناطق مثل مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، بعض مناطق الدلتا الغربية والشرقية، والقاهرة الكبرى، مع احتمالية تساقط البَرَد في بعض المناطق.

توقعات الأمطار خلال الساعات المقبلة

وأوضحت منار غانم، أن الأمطار خلال فترات الظهيرة ستزداد شدتها في القاهرة الكبرى، وقد تكون رعدية وغزيرة في بعض المناطق، كما ستمتد إلى محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، والشمال الصعيدي مثل: الفيوم، المنيا، وبني سويف، بينما ستقتصر فرص الأمطار على مناطق وسط وجنوب الصعيد على الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن بعض المناطق مثل سيناء، شمال البحر الأحمر، خليج السويس، وخليج العقبة قد تتعرض لأمطار غزيرة قد تؤدي إلى سيول بسبب الطبيعة الجغرافية والجبلية.

وأشارت إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 17 درجة مئوية، مع طقس شتوي بارد، خصوصًا في فترات الليل والصباح الباكر.

نصائح مهمة من الأرصاد لمواجهة الأمطار الغزيرة

وشددت الدكتورة منار غانم، على ضرورة الحذر من نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية، وتجنب الوقوف بجوار أعمدة الإنارة أو المباني المتهالكة، واتباع أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، إذ يمكن أن تؤدي الأمطار إلى تجمعات مائية وانخفاض الرؤية الأفقية، خاصة للقادمين من القاهرة إلى المناطق الساحلية، مؤكدةً على أهمية متابعة التحديثات اليومية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

