اللواء إبراهيم عوض يكشف خطة رفع تجمعات المياه والأمطار بالقاهرة (فيديو)

كتب : أحمد العش

11:17 ص 25/03/2026
قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن البلاد تشهد تقلبات جوية خلال هذه الساعات، مع توقعات بهطول أمطار رعدية تتراوح شدتها بين الغزيرة والمتوسطة على مختلف المناطق اليوم وغدًا.

وأوضح "عوض" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج هذا الصباح على قناة اكسترا نيوز، أن محافظة القاهرة رفعت حالة الاستعداد القصوى لمواجهة هذه التطورات، مشيرًا إلى أن جميع غرف العمليات بالأحياء على أهبة الاستعداد، كما تم نزول الرؤساء والنواب الميدانيين بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي.

وأضاف إبراهيم عوض، أن 137 شفاط مياه قد تم نشرها في المناطق المتوقع تجمع الأمطار فيها، مؤكدًا أن الأمطار حتى الآن خفيفة ولم تسجل أي تجمعات كبيرة.

وشدد المتحدث باسم المحافظة، على أهمية اتخاذ المواطنين للإجراءات الاحترازية، خاصة في العقارات القديمة والمناطق ذات الطبيعة الجبلية، موضحًا أنه يُنصح بعدم الخروج إلا للضرورة، لضمان قدرة فرق الصرف الصحي على رفع التراكمات أولًا بأول وحماية سلامة المواطنين.

ولفت "عوض" أن جميع المديريات، بما في ذلك مديرية الشؤون الصحية ومديرية الإسعاف، رفعت حالة الاستعداد القصوى لتلقي أي حالات طارئة، بينما تم تجهيز المستشفيات لاستقبال أي طوارئ محتملة، مؤكدًا على جاهزية شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل مع أي تجمعات أو أعطال محتملة.

واختتم اللواء إبراهيم عوض، حديثه متمنيًا السلامة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن كافة الاستعدادات والتجهيزات لمواجهة موجة الطقس السيئ قائمة وجاهزة على أعلى مستوى.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة.. موجة قوية من عدم الاستقرار

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين

الإسعاف: 2400 سيارة للتأمين الطبي أثناء موجة التقلبات الجوية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟
شئون عربية و دولية

هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
أخبار المحافظات

"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
أخبار مصر

بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
انهيار جزئي لعقار في وكالة الليمون بالإسكندرية.. واستخراج سيدة من تحت الأنقاض-
أخبار المحافظات

انهيار جزئي لعقار في وكالة الليمون بالإسكندرية.. واستخراج سيدة من تحت الأنقاض-
بسبب سوء الطقس.. لو عربيتك عطلت على الطريق اتصل بأرقام الإغاثة المرورية
حوادث وقضايا

بسبب سوء الطقس.. لو عربيتك عطلت على الطريق اتصل بأرقام الإغاثة المرورية

الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟