قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن البلاد تشهد تقلبات جوية خلال هذه الساعات، مع توقعات بهطول أمطار رعدية تتراوح شدتها بين الغزيرة والمتوسطة على مختلف المناطق اليوم وغدًا.

تفاصيل خطة رفع تجمعات المياه والأمطار بالقاهرة

وأوضح "عوض" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج هذا الصباح على قناة اكسترا نيوز، أن محافظة القاهرة رفعت حالة الاستعداد القصوى لمواجهة هذه التطورات، مشيرًا إلى أن جميع غرف العمليات بالأحياء على أهبة الاستعداد، كما تم نزول الرؤساء والنواب الميدانيين بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي.

وأضاف إبراهيم عوض، أن 137 شفاط مياه قد تم نشرها في المناطق المتوقع تجمع الأمطار فيها، مؤكدًا أن الأمطار حتى الآن خفيفة ولم تسجل أي تجمعات كبيرة.

تحذيرات للمواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة خلال موجة الأمطار

وشدد المتحدث باسم المحافظة، على أهمية اتخاذ المواطنين للإجراءات الاحترازية، خاصة في العقارات القديمة والمناطق ذات الطبيعة الجبلية، موضحًا أنه يُنصح بعدم الخروج إلا للضرورة، لضمان قدرة فرق الصرف الصحي على رفع التراكمات أولًا بأول وحماية سلامة المواطنين.

ولفت "عوض" أن جميع المديريات، بما في ذلك مديرية الشؤون الصحية ومديرية الإسعاف، رفعت حالة الاستعداد القصوى لتلقي أي حالات طارئة، بينما تم تجهيز المستشفيات لاستقبال أي طوارئ محتملة، مؤكدًا على جاهزية شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل مع أي تجمعات أو أعطال محتملة.

واختتم اللواء إبراهيم عوض، حديثه متمنيًا السلامة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن كافة الاستعدادات والتجهيزات لمواجهة موجة الطقس السيئ قائمة وجاهزة على أعلى مستوى.

