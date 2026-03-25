أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تكليفاته لأجهزة الوزارة المعنية برفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، لضمان التعامل الاستباقي مع التغيرات المناخية الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في ضوء التنبؤات الصادرة بشأن هطول أمطار غزيرة يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026.

تفاصيل تكليفات وزير الري لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيء

وأكد "سويلم" ضرورة المتابعة الميدانية على الطبيعة من جانب مسؤولي الوزارة، وتفعيل غرفة الطوارئ المركزية وغرف الطوارئ بالمحافظات، ومتابعة حالة جسور الترع والمصارف الزراعية، ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض المناسيب بالترع مع تراجع الطلب على المياه نتيجة سقوط الأمطار.

وكلف وزير الري بالتعامل بمرونة وديناميكية في تنفيذ الموازنات اللازمة على القناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة، وأفمام الترع والرياحات، ومفيضات الطوارئ، ومحطات الرفع، بما يحافظ على المناسيب الآمنة أمام المنشآت المائية، وطبقًا للقدرات التصريفية للشبكة.

وزير الري: ضرورة جاهزية محطات الرفع ومنشآت الحماية

وأمر هاني سويلم، بمتابعة حالة محطات الرفع لضمان جاهزيتها للتعامل مع أي ارتفاع في كميات المياه بالترع والمصارف، مع التأكيد على تجهيز مراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء للدفع بوحدات الطوارئ إلى مناطق الازدحامات المائية.

وشدد على استمرار المتابعة من أجهزة مصلحة الري لحالة منشآت الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المتوقع تعرضها للأمطار الغزيرة، وما قد ينتج عنها من سيول.

ويذكر أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة الموارد المائية والري.

