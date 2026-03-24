الأعلى للإعلام يحفظ شكوى الأهلي ضد شادي عيسى

كتب : محمد عبدالناصر

04:57 م 24/03/2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بحفظ الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد شادي عيسى.

وكان النادي الأهلي قد تقدم قبيل إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، بشكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد شادي عيسى وأرفق بالشكوى بعض الروابط الخاصة بالمحتوى المذاع على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكذلك تسجيلاً لإحدى حلقاته على يوتيوب، والتي يتحدث فيها عن بعض الأمور الإدارية التي تخص النادي.

وبفحص الشكوى المقدمة لم تجد لجنة الشكاوى ثمة مخالفات قد أرتكبها المشكو في حقه للأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تنظم الأداء الإعلامي وتضمن الالتزام بالمهنية والموضوعية، في ضوء أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.

