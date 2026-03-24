تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، انتظام العمل بديوان عام وزارة الأوقاف؛ وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام الأداء الإداري بمختلف الإدارات.

وخلال الجولة، التقى الوزير بموظفي الديوان، وقدّم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

وأكد الوزير تقديره لجهود العاملين بالوزارة في أداء مهامهم على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أن العمل بروح الفريق، والإخلاص في أداء الواجب، يُمثّلان ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل الدعوي والإداري، وتحقيق رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله، ونشر الفكر الرشيد.

وشدد على أهمية مواصلة بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف الوزارة الدعوية والمجتمعية.

من جانبهم، أعرب العاملون عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة، مثمّنين حرص الوزير على التواصل المباشر معهم، بما يُعزّز لديهم روح الانتماء، ويدفعهم نحو مزيد من التفاني والتميز.

كانت وزارة الأوقاف، حددت موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "جرائم التحرش الإلكتروني"، وخصصت الوزارة الإصدار السادس والأربعين من سلسلة زاد الأئمة لموضوع خطبة الجمعة، مشيرة إلى أن الهدف المراد توصيله هو التوعية بمخاطر الإنترنت ومن أبرزها التحرش الإلكتروني.

وأكدت أن من أخطر الجرائم المعاصرة التي أخذت تنخر في جسد المجتمعات وتؤرق ضمائر العقلاء؛ جريمةَ التحرّش الإلكتروني، ذلك السلوك المنحرف الذي يُقصد به تعمُّد إيذاء الآخرين عبر الوسائط الرقمية (وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، تطبيقات الدردشة)، من خلال الرسائل غير اللائقة، أو الابتزاز، أو نشر الصور والمعلومات الخاصة، أو التلاعب بالمشاعر بقصد الإفساد والإضرار.

وهذا الصنيع في ميزان الشريعة الإسلامية سلوكٌ محرّم؛ لما يتضمنه من انتهاكٍ للأعراض، وخدشٍ للحياء، وعدوانٍ على الكرامة الإنسانية، وقد جاءت النصوص الشرعية مؤكدةً صيانة العرض، ومشددةً في تحريم كل ما يؤدي إلى انتهاكه قولًا أو فعلًا أو إشارة، وإليك بيان خطر هذه الجريمة وكيفية معالجة الشريعة الإسلامية لها.