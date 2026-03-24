حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية بكافة الأنحاء تبدأ خلال ساعات

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:01 ص 24/03/2026 تعديل في 11:09 ص

الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، حيث تبدء حالة من عدم الاستقرار اعتبارا من مساء اليوم على أقصى السواحل الشمالية الغربية ( السلوم -مطروح-العلمين).

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أنه مع بداية يوم الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦، ستكون أغلب أنحاء الجمهورية على موعد مع حالة قوية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، تكون عناصرها الأساسية ما يلي:

- أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحياناً .

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

- انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنها ستصدر اليوم بيانا تفصيليا عن الحالة الجوية المرتقبة يومي الأربعاء والخميس.

زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر
فيديو رعب بالفيوم.."سكران" يروع المارة بالسلاح والشرطة تتحرك
قبل "السلم والثعبان: لعب عيال".. أفلام عالمية قدمت فكرة الـ "Break- Up"
قد تلاحظها أثناء المشي.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع "القاتل الصامت"
توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح

